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الخارجية الأميركية: اتفاق الأطراف في سوريا على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات

دروز يعبرون المنطقة العازلة بين سوريا ومرتفعات الجولان
دروز يعبرون المنطقة العازلة بين سوريا ومرتفعات الجولان
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الأطراف المختلفة المنخرطة في النزاع المسلح داخل سوريا اتفقت على خطوات محددة من شأنها أن تضع حدًا للاشتباكات الدائرة هناك.اضافة اعلان


وأضاف روبيو في تصريحات صحفية: "أشركنا جميع الأطراف المنخرطة في الاشتباكات في سوريا، وتمكّنا من التوصل إلى اتفاق على خطوات ملموسة لإنهاء هذا الوضع المقلق والمرعب هذه الليلة".

وأكد أن الالتزام بهذه الخطوات يتطلب من جميع الأطراف الوفاء الكامل بالتعهدات التي قطعوها، مشددًا على أن الإدارة الأميركية "تتوقع تنفيذ هذه الالتزامات بالكامل".

من جهته، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء، عن مسؤول في الإدارة الأميركية – فضّل عدم الكشف عن هويته – أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من إبرام اتفاق يهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة بين إسرائيل وسوريا.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، يتضمن نشر حواجز أمنية ودمج المدينة بالكامل ضمن سلطة الدولة السورية.
 
 
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