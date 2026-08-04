الخارجية الأميركية: بدء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في روما

08:35 م

الوكيل الإخباري- بدأت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء في روما، وستستمر حتى يوم الخميس، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت. اضافة اعلان





وكتب بيجوت في منشور على إكس "تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية بما يحقق أمنا دائما للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة الدولة اللبنانية على جميع أنحاء الجنوب".



وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "مناطق تجريبية".



وحض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في بيان الاثنين، عقب اتصاله برئيسي الوفدين اللبناني سيمون كرم والإسرائيلي يحيئيل لايتر، الطرفين "على مواصلة العمل بروح بناءة، من خلال تحديد حلول مشتركة تتيح التنفيذ الكامل للاتفاق الإطار".



ونتج عن الجولة السابقة التي استضافتها روما، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال مسح وكشف.



وأكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين "السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان".



وجدد حزب الله الثلاثاء رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها "لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية".



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إن "الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطار" مشيرا إلى توسيع نطاق "المناطق التجريبية"، والسعي لتسوية القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.



لكن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى حذر الاثنين من "التسّرع في المضي قدما" بتنفيذ الاتفاق، معتبرا أن ذلك "قد يعرّض المدنيين، الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، للخطر".



أضاف في بيان "نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل... سيُسهم في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر".





