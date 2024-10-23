الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع هرتسوغ جهود تهدئة التوتر

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الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الجهود الجارية لتهدئة التوتر في المنطقة. اضافة اعلان





وأضافت أن بلينكن "أكد على أهمية إنهاء الحرب بما يضمن إطلاق الرهائن ويهيئ الظروف لاستقرار إقليمي أوسع".