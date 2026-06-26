الخارجية الأميركية: تمديد المحادثات بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع، ستُستأنف صباح اليوم الجمعة، قائلة إن "المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية".
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