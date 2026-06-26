الخارجية الأميركية: تمديد المحادثات بين لبنان وإسرائيل ليوم إضافي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان -والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس الخميس- ستستمر ليوم إضافي.

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