الخارجية الأميركية: حان الوقت للتفاوض على إنهاء الصراع بسوريا

08:30 م

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن واشنطن تراقب عن كثب الوضع في سوريا وتدعو إلى حماية المدنيين والأقليات. اضافة اعلان





وأضاف أن الوقت حان للتفاوض على إنهاء الصراع بسوريا بما يوافق قرار مجلس الأمن 2254.