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الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

علم أميركا
علم الولايات المتحدة
الثلاثاء، 19-11-2024 10:22 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية ان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قابل للتحقيق لكنه يتطلب عملا من الجانبين.

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وبينت "سنواصل العمل مع الطرفين لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن عودة السكان على جانبي الحدود".


وأضافت "حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق".

 
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