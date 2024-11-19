الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية ان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قابل للتحقيق لكنه يتطلب عملا من الجانبين.

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وبينت "سنواصل العمل مع الطرفين لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن عودة السكان على جانبي الحدود".



وأضافت "حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق".