الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

وبينت "سنواصل العمل مع الطرفين لتحقيق وقف لإطلاق النار يضمن عودة السكان على جانبي الحدود".
وأضافت "حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار لكن لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق".
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