الخارجية الأميركية: روبيو أكد لنتنياهو دعم واشنطن الثابت لإسرائيل

وأضاف ان روبيو أكد لنتنياهو أن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل أولوية قصوى للرئيس الأميركي ترامب.
وبينت ان روبيو شكر نتنياهو على تعاونه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للمساعدة بتحرير كل الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار.
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