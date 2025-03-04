الخارجية الأميركية: روبيو أكد لنتنياهو دعم واشنطن الثابت لإسرائيل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير ماركو روبيو أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأضاف ان روبيو أكد لنتنياهو أن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل أولوية قصوى للرئيس الأميركي ترامب.



وبينت ان روبيو شكر نتنياهو على تعاونه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للمساعدة بتحرير كل الرهائن وتمديد وقف إطلاق النار.