الثلاثاء 2026-05-19 10:54 م

الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الثلاثاء، 19-05-2026 10:40 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الجهود الأميركية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهو ما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت في بيان "شدّد الوزير على الدعم الواسع الذي تحظى به هذه الجهود من قاعدة عريضة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي نائب الرئيس الأميركي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا بشأن إيران

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي اليمن يرفع أسعار وقود الديزل بنحو 24.5%

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تؤكد على عدم شراء المواد الغذائية من المطابخ المنزلية غير المرخصة

تهنئة بالخطوبة

مناسبات تهنئة بالخطوبة .. المهندس سامي و المهندسة سلام

وزارة الداخلية

أخبار محلية الأردن يمنع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازياً بسبب فيروس ايبولا

عمر العبداللات

فن ومشاهير عمر العبداللات يطلق أغنية " هينا جينا " دعماً للنشامى - فيديو

الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة

أخبار محلية الجامعة الأردنية: دوام الطلبة عن بُعد الأربعاء والخميس



 
 






الأكثر مشاهدة

 