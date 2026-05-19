الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء الجهود الأميركية الرامية إلى منع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهو ما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هذه القضية.

اضافة اعلان