الخميس 2025-04-10 02:54 ص
 

الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره السعودي نزع سلاح حماس

ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الخميس، 10-04-2025 01:32 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الخارجية الأميركية ان الوزير ماركو روبيو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحثا في واشنطن الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى في غزة.

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وأضافت ان روبيو ونظيره السعودي بحثا وقف إطلاق النار في غزة مع نزع سلاح حماس وتجريدها من السلطة.

 
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