الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره السعودي نزع سلاح حماس

الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الأميركية ان الوزير ماركو روبيو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحثا في واشنطن الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى في غزة.

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