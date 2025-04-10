الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره السعودي نزع سلاح حماس

وأضافت ان روبيو ونظيره السعودي بحثا وقف إطلاق النار في غزة مع نزع سلاح حماس وتجريدها من السلطة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
-
رصد جسم مضيء ومجهول في سماء إيران
-
واشنطن تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل
-
نتنياهو يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج إيران النووي
-
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
-
السعودية تكتشف 14 حقلاً للزيت والغاز في الشرقية والربع الخالي
-
ترامب يعلق الرسوم الإضافية "المتبادلة" 90 يوماً مستثنياً الصين