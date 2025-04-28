الخارجية الأميركية: روبيو يقول لنظيره الروسي إن الوقت حان لإنهاء الحرب العبثية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس لدى تلاوتها إحاطة حول المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد وأعلنت عنها روسيا إن "الولايات المتحدة جادة في تيسير وضع حد لهذه الحرب العبثية".
واضافت بروس أن روبيو بحث مع لافروف في "الخطوات التالية على صعيد محادثات السلام الروسية-الأوكرانية والحاجة إلى وضع حد للحرب فورا".
وجرت المحادثة الهاتفية قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين هدنة لمدة 3 أيام من 8 إلى 10 أيار/مايو في إطار الحرب مع أوكرانيا، تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
والأحد قال روبيو إن هذا الأسبوع قد يكون مفصليا لجهة تقييم جهود إنهاء الحرب التي تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفها في اليوم الأول من ولايته الرئاسية.
في مقابلة أجرتها معه الأحد شبكة "إن بي سي" لفت روبيو إلى وجود "أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلّي بالواقعية" في ما يتّصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي أشعل فتيله الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
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