الخارجية الأميركية: لا نريد رؤية انهيار وقف إطلاق النار بلبنان

وأضافت "سنتعامل مع التقارير بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان وفق الآلية التي وضعناها".
وبينت "ما لا نريد رؤيته هو انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا لم يحدث رغم التقارير عن الخروقات".
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