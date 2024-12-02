الخارجية الأميركية: لا نريد رؤية انهيار وقف إطلاق النار بلبنان

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية "ما رأيناه منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ هو نجاحه في وقف القتال".

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وأضافت "سنتعامل مع التقارير بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان وفق الآلية التي وضعناها".