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الخارجية الأميركية: لا نريد رؤية انهيار وقف إطلاق النار بلبنان

علم أمريكا
علم أمريكا
الإثنين، 02-12-2024 11:49 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية "ما رأيناه منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ هو نجاحه في وقف القتال".

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وأضافت "سنتعامل مع التقارير بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان وفق الآلية التي وضعناها".


وبينت "ما لا نريد رؤيته هو انهيار وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا لم يحدث رغم التقارير عن الخروقات".

 
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