 
الأحد 2025-03-09 10:55 ص
 

الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

تواصل واشنطن ما تصفه بسياسة الضغوط القصوى على طهران
تواصل واشنطن ما تصفه بسياسة الضغوط القصوى على طهران
 
الأحد، 09-03-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.اضافة اعلان


وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية. ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء "التهديد النووي الإيراني" وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تواصل واشنطن ما تصفه بسياسة الضغوط القصوى على طهران

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لن نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

غ

طب وصحة الصيام يساهم في منع تكوّن جلطات الدم

ل

فلسطين كشف كواليس المفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس

بل

طب وصحة بدائل صحية للحلويات في رمضان لتجنب المشكلات الصحية

لاا

طب وصحة 6 وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور تعزز طاقتك طوال رمضان

آثار الإعصار المدمر

عربي ودولي الإعصار ألفريد يحرم نحو 330 ألف منزل من الكهرباء في أستراليا

جانب من المشاركة الأردنية

أخبار محلية تنشيط السياحة: توقيع اتفاقيات طيران عارض مع دول أوروبية عدة

فل

طب وصحة تناول الكنافة على السحور: ماذا يحدث لجسمك؟



 
 



 

الأكثر مشاهدة