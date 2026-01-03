الخارجية الأميركية: مادورو سيحاكم بتهم جنائية في الولايات المتحدة

وكتب لي على موقع إكس عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية "لا يتوقع (روبيو) أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر في وقت سابق أن مادورو نقل جوا من البلاد عقب ضربات أميركية.
وقال السيناتور الأميركي نقلا عن وزير الخارجية، إنه لا توجد خطط لتنفيذ مزيد من الضربات في فنزويلا.
