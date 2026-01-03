الخارجية الأميركية: مادورو سيحاكم بتهم جنائية في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي السبت إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وكتب لي على موقع إكس عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية "لا يتوقع (روبيو) أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر في وقت سابق أن مادورو نقل جوا من البلاد عقب ضربات أميركية.