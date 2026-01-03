السبت 2026-01-03 05:20 م

الخارجية الأميركية: مادورو سيحاكم بتهم جنائية في الولايات المتحدة

لحظة القبض على مادورو
السبت، 03-01-2026 02:23 م

الوكيل الإخباري- قال السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي السبت إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

وكتب لي على موقع إكس عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية "لا يتوقع (روبيو) أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة".


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكر في وقت سابق أن مادورو نقل جوا من البلاد عقب ضربات أميركية.


وقال السيناتور الأميركي نقلا عن وزير الخارجية، إنه لا توجد خطط لتنفيذ مزيد من الضربات في فنزويلا.

 
 


