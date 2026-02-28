الخارجية الأميركية: نكرر دعوتنا للأميركيين الموجودين حاليا في إيران بالمغادرة فورا

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الأميركية، فجر السبت، المواطنين الأميركيين الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا، مجددة تحذيرها من السفر إلى إيران "لأي سبب من الأسباب".

وقالت الوزارة في تصريحات لها، إن إيران مصنفة دولة راعية للاحتجاز غير القانوني، مؤكدة أنه لا ينبغي لأي أميركي السفر إلى إيران تحت أي ظرف.