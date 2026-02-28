الخارجية الأميركية: نكرر دعوتنا للأميركيين الموجودين حاليا في إيران بالمغادرة فورا

وقالت الوزارة في تصريحات لها، إن إيران مصنفة دولة راعية للاحتجاز غير القانوني، مؤكدة أنه لا ينبغي لأي أميركي السفر إلى إيران تحت أي ظرف.
وأضافت أن على النظام الإيراني الكف عن احتجاز رهائن، والإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين في إيران، واتخاذ الخطوات التي يمكن أن تنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به.
