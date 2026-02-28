السبت 2026-02-28 02:50 ص

الخارجية الأميركية: نكرر دعوتنا للأميركيين الموجودين حاليا في إيران بالمغادرة فورا

علما الولايات المتحدة وايران
السبت، 28-02-2026 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الخارجية الأميركية، فجر السبت، المواطنين الأميركيين الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا، مجددة تحذيرها من السفر إلى إيران "لأي سبب من الأسباب".

وقالت الوزارة في تصريحات لها، إن إيران مصنفة دولة راعية للاحتجاز غير القانوني، مؤكدة أنه لا ينبغي لأي أميركي السفر إلى إيران تحت أي ظرف.


وأضافت أن على النظام الإيراني الكف عن احتجاز رهائن، والإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين في إيران، واتخاذ الخطوات التي يمكن أن تنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به.

 
 


