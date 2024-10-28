الخارجية الأميركية: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية ان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق وهذا ما سنعمل عليه.

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وبينت انها أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع المقترح لحظر الأونروا.