 
الإثنين 2024-10-28 10:38 م
 

الخارجية الأميركية: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
الإثنين، 28-10-2024 10:14 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية ان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق وهذا ما سنعمل عليه.

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وبينت انها أوضحت  لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع المقترح لحظر الأونروا.


وأشارت إلى ان المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكان جباليا شمال غزة وهذا ما لا نقبله.

 
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