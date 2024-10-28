الخارجية الأميركية: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق

وبينت انها أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع المقترح لحظر الأونروا.
وأشارت إلى ان المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكان جباليا شمال غزة وهذا ما لا نقبله.
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