"الخارجية الإماراتية": علاقاتنا الدولية شأن سيادي ولا نقبل التهديد أو التدخل

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية
الإمارات
 
الأربعاء، 06-05-2026 10:15 م

الوكيل الإخباري-   أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، بأشد العبارات التصريحات الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادة الإمارات العربية المتحدة أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية تُعد شأنا سياديا خالصًا، ولا يحق لأي طرف استخدامها ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.


وشددت على أن أي خطاب يتضمن تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها يُعد سلوكًا مرفوضًا ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 
 


دان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرتين مسيّرتين قادمتين من جمهورية العراق الشقيق. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن

