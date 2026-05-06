"الخارجية الإماراتية": علاقاتنا الدولية شأن سيادي ولا نقبل التهديد أو التدخل

الوكيل الإخباري- أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، بأشد العبارات التصريحات الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادة الإمارات العربية المتحدة أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية تُعد شأنا سياديا خالصًا، ولا يحق لأي طرف استخدامها ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.