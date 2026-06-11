الجمعة 2026-06-12 01:04 ص

الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد

علم إيران
علم إيران
 
الخميس، 11-06-2026 11:37 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم المطروح بات شبه جاهز، مشيرة إلى أنها كانت قد أكدت سابقاً أن معظم بنود الاتفاق جرى حسمها، إلا أن الجانب الأمريكي سعى إلى إضافة مطالب جديدة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن المراجع العليا في إيران ستبحث جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، على أن يتم إعلان الموقف الرسمي في الوقت المناسب.

وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق لا يعدو كونه تكهنات إعلامية، معتبرة أن الروايات الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يفيد بتفاقم موضوع الأسمدة في الولايات المتحدة ويحدد الأسباب

| وكالة "مهر": دوي انفجار في البحر قبالة سواحل سيريك جنوبي إيران

عربي ودولي دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران

الرئيس الفلسطيني يترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة "فتح"

فلسطين عباس: سنعقد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية العام المقبل

شاكيرا

فن ومشاهير شاكيرا تخطف الأنظار في افتتاح كأس العالم 2026 بعرض استثنائي

تعبيرية

المرأة والجمال لماذا يجب أن تقتني حذاء كروشيه هذا الصيف؟

نتنياهو

عربي ودولي خارجية سلوفينيا تلغي حظر الدخول المفروض على نتنياهو واثنين من وزرائه

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بلغ مستوى "قياسيا" في الضفة الغربية

فلسطين الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بلغ مستوى "قياسيا" في الضفة الغربية

ل

عربي ودولي وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف



 
 






الأكثر مشاهدة

 