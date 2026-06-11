الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد

وأكدت الوزارة أن المراجع العليا في إيران ستبحث جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، على أن يتم إعلان الموقف الرسمي في الوقت المناسب.
وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق لا يعدو كونه تكهنات إعلامية، معتبرة أن الروايات الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يفيد بتفاقم موضوع الأسمدة في الولايات المتحدة ويحدد الأسباب
-
دوي انفجار في البحر قبالة ساحل سيريك جنوبي إيران
-
خارجية سلوفينيا تلغي حظر الدخول المفروض على نتنياهو واثنين من وزرائه
-
وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف
-
ترامب يعلن آخر تطورات الاتفاق مع إيران وموعد انتهاء الحرب
-
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران
-
وكالة "فارس": إيران لم توافق بعد على أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة
-
ترامب يلغي الضربات ضد إيران ويعلن عن توقيع اتفاق قريبا