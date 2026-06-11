الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد

11:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم المطروح بات شبه جاهز، مشيرة إلى أنها كانت قد أكدت سابقاً أن معظم بنود الاتفاق جرى حسمها، إلا أن الجانب الأمريكي سعى إلى إضافة مطالب جديدة. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أن المراجع العليا في إيران ستبحث جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، على أن يتم إعلان الموقف الرسمي في الوقت المناسب.



وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق لا يعدو كونه تكهنات إعلامية، معتبرة أن الروايات الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد.









