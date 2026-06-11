الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"

وقالت الوزارة في بيان إنّ "الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب ، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا".
وأضافت أنّ "المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة".
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