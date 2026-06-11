الخميس 2026-06-11 12:46 م

الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"

الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"
الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"
 
الخميس، 11-06-2026 11:28 ص
الوكيل الإخباري-  دانت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت إيران خلال الليل، معتبرة أنّها جعلت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه منذ نحو شهرين "بلا معنى عمليا".اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إنّ "الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تشكل انتهاكا صارخا فحسب ، بل تجعل وقف إطلاق النار بلا معنى عمليا".

وأضافت أنّ "المسؤولية عن العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل الإجرامي تقع على عاتق قادة الولايات المتحدة".
 
 


gnews

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