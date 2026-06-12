الجمعة 2026-06-12 11:05 م

الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 09:50 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكّرة التفاهم.

اضافة اعلان


وأضاف بقائي، للتلفزيون الرسمي، أنه لا يمكنه تأكيد أي من تفاصيل المذكرة المنشورة في وسائل الإعلام، مبينا أنه لا يمكنه التعليق على موعد توقيع مذكرة التفاهم ومكانه قبل التوصل إلى قرار في إيران.


وأكد أن تم التوصل إلى تفاهمات بشأن جزء كبير من القضايا التي نوقشت في المحادثات.


وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، إنّ الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.


وكتب عراقجي على منصة (إكس): "مذكرة تفاهم إسلام أباد أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى عاصمة باكستان التي تؤدي دور الوساطة الرئيس بين البلدين".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية الصفدي ونظيره القطري يبحثان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

ت

أخبار محلية عاجل فاجعة ثانية تهز الأردن.. ارتكب جريمته وسلم نفسه في معان

ن

أخبار محلية 7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026

ت

اقتصاد محلي ارتفاع السيولة في بورصة عمان إلى 111 مليون دينار

ن

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم

ز

عربي ودولي سويسرا تعرض استضافة توقيع تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران

ز

أخبار محلية ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 