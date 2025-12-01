الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة أصبحت أكبر تهديد للأمن في العالم

09:47 م

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة بسلوكها أصبحت أكبر تهديد للأمن في العالم.





وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي صباح الاثنين: "نشهد أفعالًا قائمة على القوة المجردة في أجزاء من العالم.. في نصف الكرة الغربي يكرر المسؤولون الأمريكيون تهديداتهم ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وحتى البرازيل والمكسيك".



وأضاف أن إعلان إغلاق المجال الجوي لدولة ما هو إجراء غير مسبوق ويتعارض مع جميع المعايير واللوائح الدولية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بسلامة الطيران.



وأفاد في تصريحاته بأن التهديد الأمريكي للدول الإفريقية، بما في ذلك حرمان جنوب إفريقيا من حق المشاركة في قمة مجموعة العشرين، هو دعم شامل لإسرائيل، وجعل الولايات المتحدة شريكة لها.



وأوضح أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي اعتبار الإجراءات الأمريكية انتهاكًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين.



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أنهم يشهدون تطورات متسارعة على الصعيد الدولي، وأهم قضية في المنطقة هي التهديد الإسرائيلي.



ولفت إلى أن العالم يشهد جرائم ضد لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة.



وأفاد بقائي بأنه رغم وجود وقف إطلاق النار، تتزايد الانتهاكات بشكل حاد، وقد ارتكبت مئات الآلاف من انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان، واغتيل عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، كما بلغ عدد انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة 600 حالة.



