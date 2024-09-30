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الخارجية الإيرانية تتوعد بالرد على جرائم إسرائيل

صواريخ حزب الله
صواريخ أطلقت من جنوب لبنان
الإثنين، 30-09-2024 10:57 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومعاون العمليات في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان تهديد للأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين وانتهاك للقوانين الدولية.

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وقالت وزارة الخارجية إن استمرار هذه الإجراءات الإجرامية يمكن أن يجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.


وأضافت أن جرائم الكيان الصهيوني ضد الأهداف المرتبطة بإيران لن تبقى دون رد أو عقاب.

 
gnews

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