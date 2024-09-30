الخارجية الإيرانية تتوعد بالرد على جرائم إسرائيل

وقالت وزارة الخارجية إن استمرار هذه الإجراءات الإجرامية يمكن أن يجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.
وأضافت أن جرائم الكيان الصهيوني ضد الأهداف المرتبطة بإيران لن تبقى دون رد أو عقاب.
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