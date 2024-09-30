الخارجية الإيرانية تتوعد بالرد على جرائم إسرائيل

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومعاون العمليات في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان تهديد للأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين وانتهاك للقوانين الدولية.

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وقالت وزارة الخارجية إن استمرار هذه الإجراءات الإجرامية يمكن أن يجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.