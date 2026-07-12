الخارجية الإيرانية: ترتيبات إدارة العبور في هرمز يجب أن تتم عبر التشاور بين طهران ومسقط

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن المحادثات شهدت أيضا مشاركة وفدين قانوني وفني من البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل ضمان أمن وسلامة الملاحة في المضيق، مع مراعاة الحقوق السيادية لكل من إيران وسلطنة عُمان.
وأكدت طهران أن وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة العبور في مضيق هرمز ينبغي أن يتم عبر التشاور بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، ولا سيما الحرب التي قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل فرضتاها، وما نتج عنها من تداعيات أمنية على الملاحة في المضيق.
وأضاف البيان أن إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على مواصلة المشاورات على المستويين السياسي والفني القانوني، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن جزءا من هذه المحادثات شهد مشاركة وفد من الحكومة القطرية، بصفتها إحدى دول المنطقة التي اضطلعت خلال الأشهر الأخيرة بدور الوسيط في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
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