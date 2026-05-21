الخميس 2026-05-21 09:57 ص

الخارجية الإيرانية: تلقينا الرد الأمريكي وبصدد مراجعته

علما الولايات المتحدة وإيران
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران تلقت وجهات نظر من الجانب الأميركي، مؤكداً أن الجهات المعنية في إيران بصدد مراجعتها ودراستها.

وأضاف، وفق ما نقلته “نور نيوز”، أن الجانبين تبادلا رسائل في مناسبات عدة، استناداً إلى الطرح الإيراني المكوّن من 14 نقطة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران حاملا ردا أمريكيا. وفي السياق، أفادت وكالة تسنيم -نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني- بأن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد حاليا ولم ترد عليه بعدُ.

 
 


المناصير تطرح الأسطوانات البلاستيكية " أمان" في الأسواق الأردنية

