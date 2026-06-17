الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة

وقالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بنداً في صفحة ونصف، خُصص البندان الأول والثاني منها للإطار العام للمفاوضات بين الجانبين.
وأضافت أن لبنان ذُكر ثلاث مرات في المذكرة، مؤكدة ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان. كما تنص المذكرة، بحسب الخارجية الإيرانية، على التزام الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها.
وفي ما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان، اعتبرت طهران أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة يمثل انتهاكاً لمذكرة التفاهم، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" حيال ذلك.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران وواشنطن تعهدتا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، على أن تبدأ هذه المفاوضات الجمعة.
كما أكدت أن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري وعدم مضايقة السفن الإيرانية خلال 30 يوماً، لافتة إلى أن تنفيذ هذا الالتزام قد بدأ تنفيذه.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف"
-
برنامج الأغذية العالمي يرحّب بمساهمة أميركية بقيمة 800 مليون دولار
-
أمريكا ترد على تصريح مدرب إيران بشأن تعرضهم "للاضطهاد" بالمونديال
-
عون: الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وهي سيدة قرارها
-
التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط إيرانية في طريقها عبر هرمز
-
ترامب: سأبحث مع السيسي ملف التبادل التجاري وقضية سد النهضة
-
ترامب: هرمز فُتح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا
-
إطلاق صاروخين باتجاه قوات إسرائيلية جنوبي لبنان