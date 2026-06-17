الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق على إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن إيران وسلطنة عُمان ستعملان على تطوير آلية خاصة لإدارة المضيق، مع تبادل وجهات النظر مع دول أخرى عند الضرورة.



وقالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تتألف من 14 بنداً في صفحة ونصف، خُصص البندان الأول والثاني منها للإطار العام للمفاوضات بين الجانبين.



وأضافت أن لبنان ذُكر ثلاث مرات في المذكرة، مؤكدة ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان. كما تنص المذكرة، بحسب الخارجية الإيرانية، على التزام الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها.

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وفي ما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان، اعتبرت طهران أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة يمثل انتهاكاً لمذكرة التفاهم، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" حيال ذلك.



وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران وواشنطن تعهدتا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، على أن تبدأ هذه المفاوضات الجمعة.