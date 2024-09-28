الخارجية الإيرانية تنعى نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت، رسميا عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
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