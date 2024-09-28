الخارجية الإيرانية تنعى نصر الله

الوكيل الإخباري- نعت وزارة الخارجية الإيرانية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقالت "إن المسار المجيد لقائد المقاومة سيستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس".

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