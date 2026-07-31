الخارجية الإيرانية تنفي صلة طهران بالهجمات في ميناء دمياط المصري

الوكيل الإخباري- نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن ارتباط طهران بالهجمات التي استهدفت سفينتين في ميناء دمياط المصري.

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