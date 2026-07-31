الجمعة 2026-07-31 02:27 ص

الخارجية الإيرانية تنفي صلة طهران بالهجمات في ميناء دمياط المصري

علم ايران
علم ايران
 
الجمعة، 31-07-2026 01:33 ص

الوكيل الإخباري-   نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن ارتباط طهران بالهجمات التي استهدفت سفينتين في ميناء دمياط المصري.

اضافة اعلان

 

واكدت احترامها الكامل لسيادة مصر ورفضها لهذه الاتهامات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفيات الجمعة 31-7-2026

الوفيات وفيات الجمعة 31-7-2026

تعبيرية

عربي ودولي سي إن إن: 15 سفينة فقط عبرت هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

علم ايران

عربي ودولي الخارجية الإيرانية تنفي صلة طهران بالهجمات في ميناء دمياط المصري

فنون ومشاهير بعد عام من التكتم... ممثلان شهيران يعلنان انفصالهما رسمياً

فن ومشاهير بعد عام من التكتم... ممثلان شهيران يعلنان انفصالهما رسمياً

اا

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دعم لشركة "ماهان إير" الإيرانية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يسرائيل كاتس (

عربي ودولي بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان

ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

طب وصحة ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

عربي ودولي مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد



 
 






الأكثر مشاهدة

 