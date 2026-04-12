الأحد 2026-04-12 10:18 ص

الخارجية الإيرانية: خلاف حول 3 قضايا مع واشنطن عرقل التوصل إلى اتفاق

صحف مطبوعة حديثا تحمل عنوانا رئيسيا حول محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد
صحف مطبوعة حديثا تحمل عنوانا رئيسيا حول محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد
 
الأحد، 12-04-2026 07:11 ص
الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن المحادثات مع الولايات المتحدة شهدت التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من النقاط، إلا أن الخلاف استمر حول 3 قضايا ، ما حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي.اضافة اعلان


وأضاف المتحدث أن المحادثات جرت في "جو من عدم الثقة"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي ألا نتوقع التوصل إلى اتفاق في جلسة واحدة فقط".

وأكد أن الاتصالات والمشاورات ستستمر بين إيران وباكستان و"أصدقائنا الآخرين"، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم تعثر المفاوضات.

وكانت المفاوضات الإيرانية الأميركية التي عقدت في إسلام آباد قد انتهت فجر الأحد، من دون التوصل إلى اتفاق، فيما عزت وكالة "تسنيم" الإيرانية ذلك إلى "المطالب الأميركية المفرطة".

وفي السياق، أعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات فجرا، أن وفد الولايات المتحدة عاد إلى واشنطن من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي.

وقال فانس إن "الجانب الإيراني لم يقدّم أي التزام إيجابي بشأن الأسلحة النووية"، مضيفا أنه "على الرغم من التفاوض بنيّة حسنة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من جانبنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين".

وأشار إلى أن "المنشآت النووية الإيرانية تم تدميرها"، إلا أن إيران "لم تتعهد بوقف برنامجها النووي"، لافتا النظر إلى أن المفاوضات استمرت لساعات من دون تحقيق "أي تقدّم ملموس".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأحد، إلى المحافظة على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعدما انتهت جولة المفاوضات الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق. وقالت وونغ في بي

الأكثر مشاهدة