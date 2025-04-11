الجمعة 2025-04-11 11:01 ص
 

الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية

علم إيران
ايران
 
الجمعة، 11-04-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على موقع إكس، الجمعة، إن طهران تمنح المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة "فرصة حقيقية".

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وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا مفاجئا الاثنين بأن واشنطن وطهران على وشك بدء محادثات مباشرة في سلطنة عُمان السبت بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.


وسبب الإعلان بعض الالتباس، إذ ذكرت إيران أن المحادثات ستكون غير مباشرة، وأن العُمانيين سيلعبون دور الوسطاء.

 
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