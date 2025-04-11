الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا مفاجئا الاثنين بأن واشنطن وطهران على وشك بدء محادثات مباشرة في سلطنة عُمان السبت بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.
وسبب الإعلان بعض الالتباس، إذ ذكرت إيران أن المحادثات ستكون غير مباشرة، وأن العُمانيين سيلعبون دور الوسطاء.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة لمجلس الأمن بشأن انتهاكات إسرائيل المتكررة على سوريا
-
المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
-
مصرع 6 أشخاص إثر تحطم مروحية في نيويورك
-
وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط
-
الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل
-
وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الصين
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة صينية و30 ناقلة نفط
-
طهران وواشنطن تصعدان النبرة قبل محادثات مرتقبة في عُمان السبت