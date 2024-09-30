"الخارجية الإيرانية": طهران لن ترسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل

الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل، وذلك بينما تنفذ إسرائيل ضربات على الجماعات التي تدعمها إيران في المنطقة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان (إسرائيل)، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".