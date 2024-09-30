"الخارجية الإيرانية": طهران لن ترسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان (إسرائيل)، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".
أ ف ب
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