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"الخارجية الإيرانية": طهران لن ترسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 30-09-2024 02:25 م

الوكيل الإخباري-   أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل، وذلك بينما تنفذ إسرائيل ضربات على الجماعات التي تدعمها إيران في المنطقة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان (إسرائيل)، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".


أ ف ب

 
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