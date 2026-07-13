الإثنين 2026-07-13 01:07 م

الخارجية الإيرانية: طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها

علم إيران
علم إيران
 
الإثنين، 13-07-2026 11:46 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت إيران الإثنين من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهّداتها، وذلك في أعقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في الثامن من نيسان.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران "في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة".
 
 


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