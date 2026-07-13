الخارجية الإيرانية: طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها

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الوكيل الإخباري- حذرت إيران الإثنين من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهّداتها، وذلك في أعقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في الثامن من نيسان. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران "في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة".









