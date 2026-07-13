الخارجية الإيرانية: طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران "في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة".
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