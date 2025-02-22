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الخارجية الإيرانية: لافروف سيزور طهران خلال أيام

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أرشيفية
السبت، 22-02-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم السبت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور إيران هذا الأسبوع.

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وأشار المتحدث إلى أن زيارة لافروف إلى طهران تأتي "في إطار المشاورات الجارية بين إيران وروسيا بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".


وأضاف أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف خلال زيارته نظيره الإيراني عباس عراقجي وبعض المسؤولين الآخرين "لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية معهم".


وكان لافروف ذكر في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي الأربعاء أنه سيجري اتصالات مع مسؤولين إيرانيين في وقت قريب.

 

RT

 
gnews

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