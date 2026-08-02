الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز لن يعود كما كان

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشددة على أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن المضيق في مراحلها الأخيرة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، إن طهران تبحث حاليا مع سلطنة عمان مسارا للعبور في المضيق بحيث لا يكون المسار شماليا ولا جنوبيا، مؤكدا أن هذا المسار يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين.

اضافة اعلان



وأضاف أن هذه المفاوضات ليست جديدة وهي مفاوضات ثنائية غير مرتبطة بأي طرف آخر، وأن إيران ملزمة بالتعاون مع عمان للتوصل إلى آلية عبور تضمن أمن الملاحة.



واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها لم تسمح بعودة حركة السفن في هرمز خلال المدة المقررة، بل هاجمت إيران قبل انتهائها، كما فرضت مسارا جنوبيا في المضيق بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة، ووصفته بأنه "غير آمن".