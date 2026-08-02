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الخارجية الإيرانية: مضيق هرمز لن يعود كما كان

ب
أرشيفية
 
الأحد، 02-08-2026 08:14 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشددة على أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن المضيق في مراحلها الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، إن طهران تبحث حاليا مع سلطنة عمان مسارا للعبور في المضيق بحيث لا يكون المسار شماليا ولا جنوبيا، مؤكدا أن هذا المسار يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين.

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وأضاف أن هذه المفاوضات ليست جديدة وهي مفاوضات ثنائية غير مرتبطة بأي طرف آخر، وأن إيران ملزمة بالتعاون مع عمان للتوصل إلى آلية عبور تضمن أمن الملاحة.


واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها لم تسمح بعودة حركة السفن في هرمز خلال المدة المقررة، بل هاجمت إيران قبل انتهائها، كما فرضت مسارا جنوبيا في المضيق بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة، ووصفته بأنه "غير آمن".


وأوضحت أن فتح المضيق يختلف عن مفاوضاتها مع سلطنة عمان، لأن إغلاقه مرتبط بانتهاك أمريكا لتعهداتها، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية التي أنهت وقف إطلاق النار في 8 يوليو الماضي.

 
 


gnews

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