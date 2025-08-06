الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين

09:04 م

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تعارض أي أنشطة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأكد تاياني، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تُقوّض أسس حل الدولتين، الذي يعدّ السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستقر في الشرق الأوسط.

