الخارجية الباكستانية: أفعال الهند المتهورة قربت دولتين نوويتين من صراع كبير

وأضافت: "لا يزال الوضع يتطور. وتحتفظ باكستان بحقها في الرد المناسب في أي وقت ومكان تختارهما، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". معتبرة أن "العمل الجبان الذي قامت به الهند، والذي يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
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