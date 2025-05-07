الأربعاء 2025-05-07 03:58 ص
 

الخارجية الباكستانية: أفعال الهند المتهورة قربت دولتين نوويتين من صراع كبير

آثار الاستهداف الهندي الباكستاني
آثار الاستهداف الهندي الباكستاني
 
الأربعاء، 07-05-2025 02:31 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الهند بهجومها المتهور على أراضي باكستان قربت دولتين نوويتين من صراع كبير.

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وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "في عمل حربي صارخ وغير مبرر، انتهكت القوات الجوية الهندية، أثناء تواجدها في المجال الجوي الهندي، سيادة باكستان باستخدام أسلحة موجهة، مستهدفة المدنيين عبر الحدود الدولية في موريدكي وبهاولبور وعبر خط السيطرة في كوتلي ومظفر آباد وآزاد جامو وكشمير".

 

وأشارت إلى أن "العمل العدواني الذي قامت به الهند أدى إلى مقتل مدنيين، منهم نساء وأطفال"، وشكل تهديدا خطيرا على حركة المرور الجوي التجاري.

وأضافت: "لا يزال الوضع يتطور. وتحتفظ باكستان بحقها في الرد المناسب في أي وقت ومكان تختارهما، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". معتبرة أن "العمل الجبان الذي قامت به الهند، والذي يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 

 
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