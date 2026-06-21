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الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء وقائد الجيش غادرا إلى سويسرا

الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء وقائد الجيش غادرا إلى سويسرا
ارشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة في محادثات تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفق وزارة الخارجية الباكستانية.اضافة اعلان


وتوقعت الوزارة أن يعقد شريف، "تفاعلات ثنائية" مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات، مؤكدة أن باكستان ستواصل دعم تنفيذ التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة.

وبدأ دبلوماسيون مباحثات "تحضيرية" السبت، في منتجع سياحي سويسري بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب برن.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إن هذه المباحثات تتم في منتجع بورغنشتوك قرب لوسيرن بوسط البلاد، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضح مصدر دبلوماسي، أن هذه المباحثات ذات طابع تحضيري.

ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.

ووقّع ترامب في 17 حزيران 2026، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.
 
 


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