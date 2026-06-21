الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء وقائد الجيش غادرا إلى سويسرا

وتوقعت الوزارة أن يعقد شريف، "تفاعلات ثنائية" مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات، مؤكدة أن باكستان ستواصل دعم تنفيذ التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة.
وبدأ دبلوماسيون مباحثات "تحضيرية" السبت، في منتجع سياحي سويسري بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب برن.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إن هذه المباحثات تتم في منتجع بورغنشتوك قرب لوسيرن بوسط البلاد، من دون تفاصيل إضافية.
وأوضح مصدر دبلوماسي، أن هذه المباحثات ذات طابع تحضيري.
ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.
ووقّع ترامب في 17 حزيران 2026، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.
-
أخبار متعلقة
-
موجة حر شديدة تضرب أوروبا
-
أنباء عن استقالة رئيس وزراء بريطانيا ومصدر حكومي ينفي
-
إيران: قطاع النفط سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن
-
الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا
-
نائب إيراني يكشف "مراسلات سرية" بين مجتبى خامنئي والمفاوضين
-
وفد التفاوض الإيراني يصل سويسرا
-
إيران تكشف عن البند الأهم في مذكرة التفاهم مع أمريكا
-
تحذير دولي من تصاعد التوترات العسكرية حول الأبيض في السودان