الخارجية الباكستانية: لا نعلم مكان التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران

10:27 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها لا تملك معلومات بشأن مكان توقيع اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة في الوقت ذاته ترحيبها بالأنباء التي تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أنها، بصفتها وسيطًا، لن تكشف تفاصيل قد تؤثر على ثقة الأطراف المعنية في مسار التفاوض، مشيرة إلى أن الحفاظ على سرية الوساطة يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح أي جهود دبلوماسية.



وأضافت الخارجية الباكستانية: "نرحب بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق، ولكننا كوسطاء لن نخسر ثقة الطرفين بكشف التفاصيل"، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن مكان التوقيع المحتمل، لكنها شددت على أن "سيكون فخرًا لنا لو تم في إسلام آباد".







