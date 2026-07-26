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الخارجية البرازيلية تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد انتقادات ميلي

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 10:23 م

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية البرازيلية سفيرها لدى بوينس آيرس خوليو بيتيللي، للتشاور في أعقاب انتقادات وجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للسلطات البرازيلية.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي يوم السبت الماضي، حيث كان أحد الضيوف المشاركين في المؤتمر الذي أعلن رسميا تأييده لفلافيو بولسونارو ابن الرئيس السابق جاير بولسونارو مرشحا للرئاسة.

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وخلال كلمته، وجّه ميلي انتقادات حادة للاشتراكية ولسياسات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما هاجم قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس، على خلفية رفضه منح ميلي الإذن بزيارة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو.


وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حالة من الفتور، إذ لم يعقد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أي لقاء رسمي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارتيه إلى البرازيل، كما لم يعره الرئيس البرازيلي اهتماما باستضافته.

 
 


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