الخارجية البرازيلية تستدعي سفيرها من الأرجنتين بعد انتقادات ميلي

وجاء هذا الإجراء في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، خلال مؤتمر الحزب الليبرالي يوم السبت الماضي، حيث كان أحد الضيوف المشاركين في المؤتمر الذي أعلن رسميا تأييده لفلافيو بولسونارو ابن الرئيس السابق جاير بولسونارو مرشحا للرئاسة.
وخلال كلمته، وجّه ميلي انتقادات حادة للاشتراكية ولسياسات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما هاجم قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس، على خلفية رفضه منح ميلي الإذن بزيارة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حالة من الفتور، إذ لم يعقد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أي لقاء رسمي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارتيه إلى البرازيل، كما لم يعره الرئيس البرازيلي اهتماما باستضافته.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة اللبنانية: 4332 قتيلا و12236 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار
-
الدفاع الروسية: إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
-
الجيش اللبناني يضبط نحو مليون حبة كبتاغون
-
روسيا: قواتنا قصفت موانئ وسفنا أوكرانية
-
نتنياهو يعتزم حضور اجتماع الأمم المتحدة رغم تهديدات ممداني
-
نتنياهو: لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني
-
عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد
-
الكرملين: من السابق لأوانه التعليق على تقارير وقف الغارات الجوية مع أوكرانيا