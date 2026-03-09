الخارجية البريطانية تسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان

وأضافت في منشور على منصة إكس أن السفارة البريطانية في لبنان تواصل عملها بصورة طبيعية.
