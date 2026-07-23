الخميس 2026-07-23 01:44 ص

الخارجية البريطانية تعلن سحب موظفيها من إيران مؤقتا

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ارشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 12:59 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها اتخذت إجراء احترازيا بسحب موظفيها من إيران مؤقتا.اضافة اعلان


وقد وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لتوجيه ضربات إلى إيران، في استمرار لسياسة سلفه كير ستارمر، وفي ظل تصعيد الرئيس دونالد ترمب لحربه على طهران.
 
 


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