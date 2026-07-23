الخارجية البريطانية تعلن سحب موظفيها من إيران مؤقتا

وقد وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لتوجيه ضربات إلى إيران، في استمرار لسياسة سلفه كير ستارمر، وفي ظل تصعيد الرئيس دونالد ترمب لحربه على طهران.
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