الخارجية التركية: قرار "الكنيست" بضم الضفة باطل بموجب القانون الدولي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن القرار الذي صوتت عليه "الكنيست الإسرائيلية" الداعم لضم الضفة الغربية المحتلة، قرار "باطل ولاغ" بموجب القانون الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أكدت الوزارة في بيان، أن الضفة الغربية أرض فلسطينية، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

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وأضافت أن " أي محاولة إسرائيلية للضم هي مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام".

وذكرت الخارجية التركية أن "القرار الذي صوت عليه البرلمان الإسرائيلي أمس، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطل بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".



وأشارت إلى أن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو، للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم و"تشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي".