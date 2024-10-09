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الخارجية الروسية: الشرق الأوسط على حافة حرب واسعة النطاق

خ
سيرغي فيرشينين
الأربعاء، 09-10-2024 01:49 م

الوكيل الإخباري- حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين من أن الشرق الأوسط يتأرجح على حافة الانزلاق إلى حرب واسعة النطاق، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول تضمن حل الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال فيرشينين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن جميع الدول في هذه المنطقة".

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وتابع: "لا بد من ممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبناء دولتهم المستقلة المنصوص عليه في الكثير من قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أنه بدون هذه الخطوات "لا يمكن فعل شيء".


وقال: "في الحقيقة، كلنا نتأرجح عند حافة الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة النطاق".


يأتي ذلك في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة وبعد أيام على تعرض إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من قبل إيران.


وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف في الشرق الأوسط، وأنها تدعو الجميع إلى ضبط النفس.

 

RT

 
gnews

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