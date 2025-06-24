الخارجية الروسية تدعو إلى إنهاء "العدوان غير المبرر" على إيران

وقالت الوزارة في بيان على تلغرام "ندعو مجددا إلى وقف التصعيد المسلح ووقف الأعمال والخطابات الاستفزازية. من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، العودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية والامتثال للقانون الدولي".
كما دعا البيان إلى الوقف الفوري "للعدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والمحاولات العلنية لتغيير النظام، والتعدي على سيادة الدول".
وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة 13 حزيران 2025، هجوما واسع النطاق على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية؛ وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".
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