وأوضحت أن هذه كانت تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أن بوتين قد طرح مبادرة في 11 مايو الجاري لاستئناف المفاوضات المباشرة التي أوقفها نظام كييف بتوجيهات من رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.
وقالت زاخاروفا: "اقترح الرئيس الروسي بدء هذه المفاوضات المباشرة فورا دون شروط مسبقة في إسطنبول بتاريخ 15 مايو، مؤكدا أن هدفها هو -واقتبست كلماته حرفيا- "القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع والوصول إلى سلام دائم ومستدام على المدى التاريخي'".
من جهة أخرى، كشفت زاخاروفا عن نية الدول الأوروبية لاستمرار تصعيد النزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى خطط الاتحاد الأوروبي لإرسال شحنات جديدة من الأسلحة ومنح حزم مساعدات إضافية لكييف. وعلقت قائلة: "كل هذا يؤكد بشكل قاطع سعي الاتحاد الأوروبي ليس فقط لاستمرار القتال، بل لتصعيده أيضا".
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