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الخارجية الروسية: لافروف حذر روبيو من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
 
الخميس، 23-07-2026 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع عُقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر "غير مقبول".

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ووفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، شدد لافروف أثناء مناقشته ملف أوكرانيا مع روبيو، على "أن استمرار توريد الأسلحة إلى نظام كييف أمر غير مقبول".

 
 


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