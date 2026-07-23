الخارجية الروسية: لافروف حذر روبيو من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

ووفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، شدد لافروف أثناء مناقشته ملف أوكرانيا مع روبيو، على "أن استمرار توريد الأسلحة إلى نظام كييف أمر غير مقبول".
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