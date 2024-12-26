الخارجية الروسية: لم نفرض قيودا على إصدار التأشيرات للأمريكيين

جاء ذلك في تصريحات كليموف لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "حتى الآن لم يتم فرض أي قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين غير المدرجين في قائمة الأشخاص الذين يحظر دخولهم الأراضي الروسية".
وأكد كليموف أن إصدار التأشيرات الروسية، بما في ذلك تأشيرات الأعمال، للمواطنين الأمريكيين يتم بنفس الطريقة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبسيط إجراءات التأشيرة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد تهديده بالسيطرة على قناة بنما .. ترامب يرشح سفيرا لبنما
-
دبلوماسي أمريكي سابق يتحدث عن استراتيجية الغرب حول أوكرانيا
-
الأمم المتحدة تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة في كازاخستان
-
العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة بعد هبوطها في هاواي
-
سوريا.. مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية بكمين في طرطوس
-
38 قتيلا في تحطم طائرة أذرية في كازاخستان
-
سيارة أجرة تصدم حشدا من المارة في نيويورك
-
محافظ اللاذقية يصدر بيانا للشعب السوري بخصوص الأحداث الأخيرة