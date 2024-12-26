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الخارجية الروسية: لم نفرض قيودا على إصدار التأشيرات للأمريكيين

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أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 09:38 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف إن روسيا لم تفرض أي قيود على إصدار تأشيرات للأمريكيين غير المدرجين في قوائم العقوبات الروسية.

جاء ذلك في تصريحات كليموف لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "حتى الآن لم يتم فرض أي قيود على إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين غير المدرجين في قائمة الأشخاص الذين يحظر دخولهم الأراضي الروسية".

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وأكد كليموف أن إصدار التأشيرات الروسية، بما في ذلك تأشيرات الأعمال، للمواطنين الأمريكيين يتم بنفس الطريقة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبسيط إجراءات التأشيرة.

 

RT

 
gnews

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