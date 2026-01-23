الخارجية السورية: إعادة القبض على 110 فارين من سجن الشدادي

وأكد الأحمد، مساء الجمعة، أن الدولة السورية تمتلك خبرة كبيرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك في إدارة سجون المنتسبين إلى الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن مساجين داعش يشكلون "قنبلة موقوتة" وخطرا حقيقيا عابرا للحدود، ما يستدعي معالجتهم بطرق سريعة وفعالة.
وأوضح أن معظم المساجين في سجون تنظيم داعش هم من الجنسية العراقية، مبينًا أن ذلك هو السبب وراء نقلهم من قبل التحالف الدولي إلى العراق من سوريا، مشددا على ضرورة أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في تسلم مواطنيها من المنتسبين إلى التنظيم الإرهابي.
وأشار الأحمد إلى أن عدد الذين فروا من سجن الشدادي من عناصر تنظيم داعش الإرهابي يقدر بنحو 110 مساجين، مؤكدا أن قوات وزارة الدفاع السورية ألقت القبض عليهم مجددا.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمّد شياع السوداني الجمعة، في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "دول العالم ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي" إلى استعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي بعد نقلهم من سوريا إلى العراق.
وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني أنه "شدّد على أهمية أن تضطلع دول العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل".
-
أخبار متعلقة
-
إثارة جدل مستمرة .. ترامب يشكك في الاحتباس الحراري
-
روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
-
مصرع 159 شخصًا في فيضانات اجتاحت جنوب إفريقيا
-
بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي
-
تقرير صادم عما ارتكبه الأسد في حماة عام 2016
-
العراق يوجه رسالة هامة وعاجله لجميع دول العالم
-
غضب أوروبي واسع بعد نشر ترامب محادثات خاصة مع قادة القارة
-
الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية