الخارجية السورية: إعادة القبض على 110 فارين من سجن الشدادي

الوكيل الإخباري- قال مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، إن وزارة الداخلية السورية تسلمت الجمعة ملف سجن الأقطان، مشيرًا إلى نقل مساجين إلى منطقة عين العرب.





وأكد الأحمد، مساء الجمعة، أن الدولة السورية تمتلك خبرة كبيرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك في إدارة سجون المنتسبين إلى الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن مساجين داعش يشكلون "قنبلة موقوتة" وخطرا حقيقيا عابرا للحدود، ما يستدعي معالجتهم بطرق سريعة وفعالة.



وأوضح أن معظم المساجين في سجون تنظيم داعش هم من الجنسية العراقية، مبينًا أن ذلك هو السبب وراء نقلهم من قبل التحالف الدولي إلى العراق من سوريا، مشددا على ضرورة أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في تسلم مواطنيها من المنتسبين إلى التنظيم الإرهابي.



وأشار الأحمد إلى أن عدد الذين فروا من سجن الشدادي من عناصر تنظيم داعش الإرهابي يقدر بنحو 110 مساجين، مؤكدا أن قوات وزارة الدفاع السورية ألقت القبض عليهم مجددا.



ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية محمّد شياع السوداني الجمعة، في مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "دول العالم ولا سيّما دول الاتحاد الأوروبي" إلى استعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش الإرهابي بعد نقلهم من سوريا إلى العراق.



وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني أنه "شدّد على أهمية أن تضطلع دول العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل".



