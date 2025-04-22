الخارجية السورية تدعو الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق إلى "لمّ الشمل"

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا دعت فيه الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق إلى تعبئة نموذج أُعد خصيصا لجمع وتحديث بياناتهم.

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