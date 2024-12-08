الخارجية السورية تصدر بيانا لرعاياها في الخارج

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".
وأضاف البيان: "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".
وأعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح اليوم "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.
-
أخبار متعلقة
-
أنقرة: نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبته
-
مصادر سورية: دوي انفجارات في عدة مناطق في العاصمة دمشق
-
تفاصيل جديدة حول مكان بشار الأسد
-
قرار بحظر التجول في دمشق خلال هذه الفترة
-
مقاتلو المعارضة السورية يدخلون وسط منبج
-
رئيس الوزراء السوري : هكذا هو الحال في دمشق
-
إثيوبيا تغرق في الظلام بسبب انقطاع كامل للكهرباء
-
كم بلغت؟.. رصد مكافأة كبيرة لمن يساعد بالقبض على بشار الأسد