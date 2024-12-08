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الخارجية السورية تصدر بيانا لرعاياها في الخارج

وزارة الخارجية والمغتربين السورية
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية
الأحد، 08-12-2024 03:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تواصل عملها لخدمة السوريين وتسيير أمورهم.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

‏وأضاف البيان: "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

وأعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح اليوم "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.
 
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