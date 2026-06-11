الخارجية السورية تفتح تحقيقا في تسريب وثائق ومعلومات حساسة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية السورية الخميس، فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خُصّصت لذلك على تطبيق تلغرام.

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سانا الرسمية، إنّها بدأت بإجراء "تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها".