الخارجية السورية تفتح تحقيقا في تسريب وثائق ومعلومات حساسة

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سانا الرسمية، إنّها بدأت بإجراء "تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها".
وتشمل هذه الوثائق خصوصا مراسلات رسمية بين السفارات ومعلومات متعلّقة بالوافدين السوريين ورواتب موظفين.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن
-
الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر
-
بكين تحض الولايات المتحدة وإيران على وقف عملياتهما العسكرية فورا
-
السعودية تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وبعلبك في البقاع
-
الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"
-
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
-
إسلام آباد تدعو إلى "تسوية بالتفاوض" بين واشنطن وطهران بعد "التصعيد الأخير"