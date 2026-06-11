الخميس 2026-06-11 02:44 م

الخارجية السورية تفتح تحقيقا في تسريب وثائق ومعلومات حساسة

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سوريا
 
الخميس، 11-06-2026 12:50 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية السورية الخميس، فتح تحقيق في هجوم إلكتروني أدى إلى الكشف عن معلومات حساسة، وذلك عبر نشر وثائق على صفحة خُصّصت لذلك على تطبيق تلغرام.

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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سانا الرسمية، إنّها بدأت بإجراء "تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها".


وتشمل هذه الوثائق خصوصا مراسلات رسمية بين السفارات ومعلومات متعلّقة بالوافدين السوريين ورواتب موظفين.

 
 


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