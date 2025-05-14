الأربعاء 2025-05-14 03:07 م
 

الخارجية السورية تكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرياض

صورة نشرها الشيباني على "إكس"
صورة نشرها الشيباني على "إكس"
 
الأربعاء، 14-05-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، اليوم الأربعاء، أكدت الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها في "إكس" أن لقاء الشرع وترامب بالرياض تناول مكافحة الإرهاب.اضافة اعلان


وأضاف البيان أن لقاء الشرع وترامب تناول أيضًا القضاء على الميليشيات الأجنبية، وعلى تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى.

بدوره، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الاجتماع إنجاز للشعب السوري.

وأضاف الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "نشارك هذا الإنجاز شعبنا السوري الذي ضحى لأجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق، والآن بدأ العمل نحو سوريا العظيمة، والحمد لله رب العالمين".

وكان الرئيس الأميركي اجتمع بالرئيس السوري في الرياض بوقت سابق اليوم، بحضور ولي العهد السعودي. وأظهرت صور نشرتها وكالة "واس"، اللقاء الذي تم بينهم، قبل بدء القمة الخليجية الأميركية.

كما أفادت "واس" بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شارك في اللقاء هاتفيًا.

أتى ذلك، قبل أن يشدد ترامب في كلمة ألقاها لاحقًا خلال القمة الخليجية التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثليهم، على أن "تطبيع العلاقات مع سوريا يبدأ بلقاء الشرع".

كما أضاف أنه "يدرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة". وأكد أن رفع العقوبات عن سوريا يهدف لمنحها بداية جديدة.

يُشار إلى أن ترامب كان قد أعلن أمس من منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عُقد في الرياض، رفع كل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، بعد طلب من ولي العهد السعودي.

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gnews

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